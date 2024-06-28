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Бегичев Никита Филипов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Бегичев Никита Филипов
Пол
муж
Номер записи
68
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 14
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 3
01 | Бегичев Филип Андреев: 59 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Бегичев Никита Филипов: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Бегичева Марья Николаева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Бегичева Прасковья Никитова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Бегичев Иван Никитов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [2]
06 | Бегичев Кондрат Филипов: 15,5 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Бегичев Андрей Филипов: 13 / 20 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Бегичева Авдотья Филипова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [1]
09 | Бегичев Терентий Андреев: 48 / - | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Бегичев Самсон Терентьев: 19 / 26 | государственный крестьянин - сын [9]
11 | Бегичева Матрена Семенова: - / 26 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Бегичева Марья Самсонова: - / 1,5 | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Бегичев Иван Никитин: 23 / 30 | государственный крестьянин - племянник [1]
14 | Бегичева Ульяна Гаврилова: - / 30 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Бегичев Никита Иванов: 3 дня / 7 | государственный крестьянин - сын [13]
16 | Бегичев Сергей Иванов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [13]
17 | Бегичев Иван Никитин: 19 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
18 | Бегичев Филип Никитин: 17 / 24 | государственный крестьянин - племянник [1]
19 | Бегичева Елена Макарова: - / 24 | государственная крестьянка - жена [18]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.

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