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Шелаева Дарья Егорова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Шелаева Дарья Егорова
Пол
жен
Номер записи
65
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
27
Родственная связь
дочь [24]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 14
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 2
01 | Шелаев Демьян Миронов: 64 / 71 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Анна Федорова: - / 57 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаев Федор Миронов: 51 / 58 | государственный крестьянин - брат [1]
04 | Шелаева Аксинья Федорова: - / - | государственная крестьянка - дочь [3]
05 | Шелаев Иван Федоров: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [3]
06 | Шелаева Акулина Дмитриева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Шелаев Борис Иванов: - / 1 | государственный крестьянин - сын [5]
08 | Шелаев Прокофий Федоров: 22 / 29 | государственный крестьянин - сын [3]
09 | Шелаева Прасковья Парфенова: - / 21 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Шелаев Ефим Прокофьев: - / 8 месяцев | государственный крестьянин - сын [8]
11 | Шелаев Ларион Васильев: 45 / 52 | государственный крестьянин - племянник [1]
12 | Шелаева Агафья Федорова: - / 51 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Шелаев Тимофей Ларионов: 15 лет и 2 недели / 22 | государственный крестьянин - сын [11]
14 | Шелаева Лукерья Аверьянова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Шелаева Дарья Тимофеева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [13]
16 | Шелаева Елена Тимофеева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [13]
17 | Шелаев Филип Ларионов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [11]
18 | Шелаева Дарья Михайлова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [17]
19 | Шелаева Елизавета Ларионова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [11]
20 | Шелаева Федосья Ларионова: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [11]
21 | Шелаев Иван Васильев: 40 / 47 | государственный крестьянин - племянник [1]
22 | Шелаева Федора Павлова: - / 49 | государственная крестьянка - жена [21]
23 | Шелаева Февронья Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [21]
24 | Шелаев Егор Васильев: 35 / 42 | государственный крестьянин - племянник [1]
25 | Шелаева Марфа Наумова: - / 39 | государственная крестьянка - жена [24]
26 | Шелаева Матрена Егорова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [24]
27 | Шелаева Дарья Егорова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [24]
28 | Шелаева Елена Егорова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [24]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

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