Шелаева Дарья Михайлова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Шелаева Дарья Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 56
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 18
- Родственная связь
- жена [17]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1836
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 13
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 2
01 | Шелаев Демьян Миронов: 64 / 71 | государственный крестьянин - глава
02 | Шелаева Анна Федорова: - / 57 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Шелаев Федор Миронов: 51 / 58 | государственный крестьянин - брат [1]
04 | Шелаева Аксинья Федорова: - / - | государственная крестьянка - дочь [3]
05 | Шелаев Иван Федоров: 26 / 33 | государственный крестьянин - сын [3]
06 | Шелаева Акулина Дмитриева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Шелаев Борис Иванов: - / 1 | государственный крестьянин - сын [5]
08 | Шелаев Прокофий Федоров: 22 / 29 | государственный крестьянин - сын [3]
09 | Шелаева Прасковья Парфенова: - / 21 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Шелаев Ефим Прокофьев: - / 8 месяцев | государственный крестьянин - сын [8]
11 | Шелаев Ларион Васильев: 45 / 52 | государственный крестьянин - племянник [1]
12 | Шелаева Агафья Федорова: - / 51 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Шелаев Тимофей Ларионов: 15 лет и 2 недели / 22 | государственный крестьянин - сын [11]
14 | Шелаева Лукерья Аверьянова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [13]
15 | Шелаева Дарья Тимофеева: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [13]
16 | Шелаева Елена Тимофеева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [13]
17 | Шелаев Филип Ларионов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [11]
18 | Шелаева Дарья Михайлова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [17]
19 | Шелаева Елизавета Ларионова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [11]
20 | Шелаева Федосья Ларионова: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [11]
21 | Шелаев Иван Васильев: 40 / 47 | государственный крестьянин - племянник [1]
22 | Шелаева Федора Павлова: - / 49 | государственная крестьянка - жена [21]
23 | Шелаева Февронья Иванова: - / - | государственная крестьянка - дочь [21]
24 | Шелаев Егор Васильев: 35 / 42 | государственный крестьянин - племянник [1]
25 | Шелаева Марфа Наумова: - / 39 | государственная крестьянка - жена [24]
26 | Шелаева Матрена Егорова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [24]
27 | Шелаева Дарья Егорова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [24]
28 | Шелаева Елена Егорова: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [24]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1836 ст.
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