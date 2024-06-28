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Кубаев Игнат Петров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Кубаев Игнат Петров
Пол
муж
Номер записи
30
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
30
Родственная связь
внук [1]
Возраст по прошлой РС
16,5
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 12
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 1
01 | Кубаев Максим Алексеев: 61 / 68 | государственный крестьянин - глава
02 | Кубаева Мария Данилова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кубаев Павел Максимов: 41 / 48 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Кубаева Прасковья Антонова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Кубаев Марк Павлов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [3]
06 | Кубаева Дарья Савельева: - / 22 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Кубаев Борис Павлов: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Кубаев Гаврила Павлов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [3]
09 | Кубаев Василий Павлов: 2 месяца / - | государственный крестьянин - сын [3]
10 | Кубаев Устин Павлов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [3]
11 | Кубаева Марья Павлова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [3]
12 | Кубаев Захар Алексеев: 58 / 65 | государственный крестьянин - брат [1]
13 | Кубаева Екатерина Радионова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [12]
14 | Кубаева Настасья Захарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [12]
15 | Кубаева Агафья Захарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [12]
16 | Кубаева Акулина Захарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [12]
17 | Кубаев Поликарп Захаров: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [12]
18 | Кубаева Агрипина Федорова: - / 27 | государственная крестьянка - жена [17]
19 | Кубаева Марья Поликарпова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [17]
20 | Кубаев Петр Поликарпов: - / 1 | государственный крестьянин - сын [17]
21 | Кубаев Дмитрий Симонов: 49 / 56 | государственный крестьянин - племянник [1]
22 | Кубаева Ефросинья Васильева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [21]
23 | Кубаев Андрей Дмитриев: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [21]
24 | Кубаева Ульяна Михайлова: - / 30 | государственная крестьянка - жена [23]
25 | Кубаев Гордей Дмитриев: 16 / - | государственный крестьянин - сын [21]
26 | Кубаев Михайла Дмитриев: 15 / 22 | государственный крестьянин - сын [21]
27 | Кубаева Прасковья Дмитриева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [21]
28 | Кубаева Анна Дмитриева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [21]
29 | Кубаев Иполит Петров: 20 / 27 | государственный крестьянин - внук [1]
30 | Кубаев Игнат Петров: 16,5 / 24 | государственный крестьянин - внук [1]
31 | Кубаева Агафья Петрова: - / 48 | государственная крестьянка - мать [29]
32 | Кубаева Аксинья Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [31]
33 | Кубаева Степанида Петрова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [31]
34 | Кубаева Агафья Петрова: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [31]
35 | Кубаева Марина Петрова: - / 9,5 | государственная крестьянка - дочь [31]
36 | Кубаева Агафья Егорова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [29]
37 | Кубаева Акулина Иполитова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [29]
38 | Кубаева Аксинья Васильева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [30]
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Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1834 ст.

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