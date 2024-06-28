Кубаева Екатерина Радионова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Кубаева Екатерина Радионова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 13
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- жена [12]
- Возраст по текущей РС
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 11
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 1
01 | Кубаев Максим Алексеев: 61 / 68 | государственный крестьянин - глава
02 | Кубаева Мария Данилова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Кубаев Павел Максимов: 41 / 48 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Кубаева Прасковья Антонова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Кубаев Марк Павлов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [3]
06 | Кубаева Дарья Савельева: - / 22 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Кубаев Борис Павлов: 8 / 15 | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Кубаев Гаврила Павлов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [3]
09 | Кубаев Василий Павлов: 2 месяца / - | государственный крестьянин - сын [3]
10 | Кубаев Устин Павлов: - / 2 | государственный крестьянин - сын [3]
11 | Кубаева Марья Павлова: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [3]
12 | Кубаев Захар Алексеев: 58 / 65 | государственный крестьянин - брат [1]
13 | Кубаева Екатерина Радионова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [12]
14 | Кубаева Настасья Захарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [12]
15 | Кубаева Агафья Захарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [12]
16 | Кубаева Акулина Захарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [12]
17 | Кубаев Поликарп Захаров: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [12]
18 | Кубаева Агрипина Федорова: - / 27 | государственная крестьянка - жена [17]
19 | Кубаева Марья Поликарпова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [17]
20 | Кубаев Петр Поликарпов: - / 1 | государственный крестьянин - сын [17]
21 | Кубаев Дмитрий Симонов: 49 / 56 | государственный крестьянин - племянник [1]
22 | Кубаева Ефросинья Васильева: - / 47 | государственная крестьянка - жена [21]
23 | Кубаев Андрей Дмитриев: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [21]
24 | Кубаева Ульяна Михайлова: - / 30 | государственная крестьянка - жена [23]
25 | Кубаев Гордей Дмитриев: 16 / - | государственный крестьянин - сын [21]
26 | Кубаев Михайла Дмитриев: 15 / 22 | государственный крестьянин - сын [21]
27 | Кубаева Прасковья Дмитриева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [21]
28 | Кубаева Анна Дмитриева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [21]
29 | Кубаев Иполит Петров: 20 / 27 | государственный крестьянин - внук [1]
30 | Кубаев Игнат Петров: 16,5 / 24 | государственный крестьянин - внук [1]
31 | Кубаева Агафья Петрова: - / 48 | государственная крестьянка - мать [29]
32 | Кубаева Аксинья Петрова: - / - | государственная крестьянка - дочь [31]
33 | Кубаева Степанида Петрова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [31]
34 | Кубаева Агафья Петрова: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [31]
35 | Кубаева Марина Петрова: - / 9,5 | государственная крестьянка - дочь [31]
36 | Кубаева Агафья Егорова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [29]
37 | Кубаева Акулина Иполитова: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [29]
38 | Кубаева Аксинья Васильева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [30]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1811 ст.
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