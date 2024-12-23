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Прудкий Леонтий Прокофьев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Прудкий Леонтий Прокофьев
Пол
муж
Номер записи
1024
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
48
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1856
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 753 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 50
01 | Прудкий Леонтий Прокофьев: 19 / - | Крестьянин - Глава
02 | Прудкий Григорий Степанов: 7 / 15 | Крестьянин - Племянник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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