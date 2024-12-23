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Некрытый Филип Дмитриев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Некрытый Филип Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
1021
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
46
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 753 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 49
01 | Некрытый Дмитрий Андреев: 28 / 36 | Крестьянин - Глава
02 | Некрытый Николай Дмитриев: - / 7 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Некрытый Филип Дмитриев: - / 4 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Некрытая Арина Алексеева: - / 36 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Некрытая Настасья Дмитриева: - / 13 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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