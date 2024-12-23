Некрытый Михайла Андреев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Некрытый Михайла Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1014
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 46
- Двор / Семья
- 48
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 30
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 753 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 48
01 | Некрытый Михайла Андреев: 30 / 38 | Крестьянин - Глава
02 | Некрытый Иван Михайлов: - / 4 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Некрытый Алексей Михайлов: - / 1 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Некрытая Аксинья Петрова: - / 38 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Некрытая Вера Михайлова: - / 7 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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