Некрытая Марья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрытая Марья Прокофьева

Некрытая Марья Прокофьева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Некрытая Марья Прокофьева
Пол
жен
Номер записи
1012
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
46
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена Козьмы [4]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 754
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 47
01 | Некрытый Матвей Андреев: 23 / 31 | Крестьянин - Глава
02 | Некрытый Филип Андреев: 23 / - | Крестьянин - Брат главы [1]
03 | Некрытая Пелагия Романова: - / 67 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Некрытый Козьма Андреев: 17 / 25 | Крестьянин - Брат главы [1]
05 | Некрытый Никифор Филипов: - / 1 | Крестьянин - Племянник главы [1]
06 | Некрытая Марья Прокофьева: - / 25 | Крестьянин - Жена Козьмы [4]
07 | Некрытая Елена Козьмина: - / 0,5 | Крестьянин - Дочь Козьмы [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.