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Некрытый Никифор Филипов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Некрытый Никифор Филипов
Пол
муж
Номер записи
1011
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
46
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Племянник главы [1]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 753 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 47
01 | Некрытый Матвей Андреев: 23 / 31 | Крестьянин - Глава
02 | Некрытый Филип Андреев: 23 / - | Крестьянин - Брат главы [1]
03 | Некрытая Пелагия Романова: - / 67 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Некрытый Козьма Андреев: 17 / 25 | Крестьянин - Брат главы [1]
05 | Некрытый Никифор Филипов: - / 1 | Крестьянин - Племянник главы [1]
06 | Некрытая Марья Прокофьева: - / 25 | Крестьянин - Жена Козьмы [4]
07 | Некрытая Елена Козьмина: - / 0,5 | Крестьянин - Дочь Козьмы [4]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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