Некрытый Матвей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрытый Матвей Андреев

Некрытый Матвей Андреев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Некрытый Матвей Андреев
Пол
муж
Номер записи
1007
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
46
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 752 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 47
01 | Некрытый Матвей Андреев: 23 / 31 | Крестьянин - Глава
02 | Некрытый Филип Андреев: 23 / - | Крестьянин - Брат главы [1]
03 | Некрытая Пелагия Романова: - / 67 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Некрытый Козьма Андреев: 17 / 25 | Крестьянин - Брат главы [1]
05 | Некрытый Никифор Филипов: - / 1 | Крестьянин - Племянник главы [1]
06 | Некрытая Марья Прокофьева: - / 25 | Крестьянин - Жена Козьмы [4]
07 | Некрытая Елена Козьмина: - / 0,5 | Крестьянин - Дочь Козьмы [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.