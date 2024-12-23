Некрытый Матвей Андреев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Некрытый Матвей Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1007
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 46
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 752 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 47
01 | Некрытый Матвей Андреев: 23 / 31 | Крестьянин - Глава
02 | Некрытый Филип Андреев: 23 / - | Крестьянин - Брат главы [1]
03 | Некрытая Пелагия Романова: - / 67 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Некрытый Козьма Андреев: 17 / 25 | Крестьянин - Брат главы [1]
05 | Некрытый Никифор Филипов: - / 1 | Крестьянин - Племянник главы [1]
06 | Некрытая Марья Прокофьева: - / 25 | Крестьянин - Жена Козьмы [4]
07 | Некрытая Елена Козьмина: - / 0,5 | Крестьянин - Дочь Козьмы [4]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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