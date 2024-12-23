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Гончаренко Ирина Петрова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Гончаренко Ирина Петрова
Пол
жен
Номер записи
1004
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
44
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 753
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 45
01 | Гончаренко Петр Лукьянов: 38 / 46 | Крестьянин - Глава
02 | Гончаренко Мирон Петров: 9 / 17 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Гончаренко Хотина Данилова: - / 41 | Крестьянин - Жена главы (2-я) [1]
04 | Гончаренко Анна Петрова: - / 12 | Крестьянин - Дочь главы [1]
05 | Гончаренко Наталья Петрова: - / 4 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Гончаренко Ирина Петрова: - / 1 | Крестьянин - Дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Дочь от второй жены
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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