Гончаренко Степан Андреев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Гончаренко Степан Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 992
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 43
- Двор / Семья
- 44
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Причина выбытия
- Зарезался
- Год убытия
- 1852
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 751 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 44
01 | Гончаренко Андрей Яковлев: 54 / 62 | Крестьянин - Глава
02 | Гончаренко Степан Андреев: 23 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Гончаренко Лукерья Иванова: - / 53 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Гончаренко Василий Андреев: 19 / 27 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Гончаренко Матвей Андреев: 15 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
06 | Гончаренко Федор Андреев: 12 / 20 | Крестьянин - Сын главы [1]
07 | Гончаренко Александра Николаева: - / 27 | Крестьянин - Жена Василия [4]
08 | Гончаренко Марфа Василиева: - / 1 | Крестьянин - Дочь Василия [4]
- Дополнительная информация в записи
- Сын от первой жены
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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