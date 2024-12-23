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Гончаренко Степан Андреев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Гончаренко Степан Андреев
Пол
муж
Номер записи
992
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
43
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
23
Причина выбытия
Зарезался
Год убытия
1852
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 751 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 44
01 | Гончаренко Андрей Яковлев: 54 / 62 | Крестьянин - Глава
02 | Гончаренко Степан Андреев: 23 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Гончаренко Лукерья Иванова: - / 53 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Гончаренко Василий Андреев: 19 / 27 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Гончаренко Матвей Андреев: 15 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
06 | Гончаренко Федор Андреев: 12 / 20 | Крестьянин - Сын главы [1]
07 | Гончаренко Александра Николаева: - / 27 | Крестьянин - Жена Василия [4]
08 | Гончаренко Марфа Василиева: - / 1 | Крестьянин - Дочь Василия [4]
Дополнительная информация в записи
Сын от первой жены
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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