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Горбач Авдотья Данилова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Горбач Авдотья Данилова
Пол
жен
Номер записи
990
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
42
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Жена Ивана [2]
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 752
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 43
01 | Горбач Денис Самсонов: 48 / 56 | Крестьянин - Глава
02 | Горбач Иван Денисов: 23 / 31 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Горбач Михайла Иванов: 1 / 9 | Крестьянин - Сын Ивана [2]
04 | Горбач Григорий Иванов: - / 7 | Крестьянин - Сын Ивана [2]
05 | Горбач Авдотья Данилова: - / 31 | Крестьянин - Жена Ивана [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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