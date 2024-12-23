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Турченко Степан Иванов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Турченко Степан Иванов
Пол
муж
Номер записи
978
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
41
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 751 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 42
01 | Турченко Иван Тимофеев: 41 / 49 | Крестьянин - Глава
02 | Турченко Степан Иванов: 14 / 22 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Турченко Василий Иванов: 11 / 19 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Турченко Андрей Иванов: 8 / 16 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Турченко Федор Иванов: - / 7 | Крестьянин - Сын главы [1]
06 | Турченко Акулина Данилова: - / 43 | Крестьянин - Жена главы [1]
07 | Турченко Елена Иванова: - / 14 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Турченко Евдокия Иванова: - / 11 | Крестьянин - Дочь главы [1]
09 | Турченко Анна Петрова: - / 21 | Крестьянин - Жена Степана [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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