Турченко Иван Тимофеев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Турченко Иван Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 977
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 41
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 751 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 42
01 | Турченко Иван Тимофеев: 41 / 49 | Крестьянин - Глава
02 | Турченко Степан Иванов: 14 / 22 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Турченко Василий Иванов: 11 / 19 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Турченко Андрей Иванов: 8 / 16 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Турченко Федор Иванов: - / 7 | Крестьянин - Сын главы [1]
06 | Турченко Акулина Данилова: - / 43 | Крестьянин - Жена главы [1]
07 | Турченко Елена Иванова: - / 14 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Турченко Евдокия Иванова: - / 11 | Крестьянин - Дочь главы [1]
09 | Турченко Анна Петрова: - / 21 | Крестьянин - Жена Степана [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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