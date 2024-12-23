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Турченко Марья Антонова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Турченко Марья Антонова
Пол
жен
Номер записи
970
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
39
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена Михайла [2]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 751
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 40
01 | Турченко Андрей Тимофеев: 53 / - | Крестьянин - Глава
02 | Турченко Михайла Андреев: 19 / 27 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Турченко Корней Михайлов: - / 1 | Крестьянин - Сын Михайла [2]
04 | Турченко Елизавета Данилова: - / 58 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Турченко Акулина Андреева: - / 18 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Турченко Марья Антонова: - / 26 | Крестьянин - Жена Михайла [2]
07 | Турченко Домна Михайлова: - / 7 | Крестьянин - Дочь Михайла [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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