Тимошенко Катерина Герасимова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Тимошенко Катерина Герасимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 964
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 38
- Двор / Семья
- 39
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 751
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 39
01 | Тимошенко Герасим Прокофиев: 34 / 42 | Крестьянин - Глава
02 | Тимошенко Аким Герасимов: 7 / 15 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Тимошенко Александр Герасимов: - / 3 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Тимошенко Елизавета Маркова: - / 42 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Тимошенко Катерина Герасимова: - / 17 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Тимошенко Настасья Герасимова: - / 13 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Тимошенко Прасковья Герасимова: - / 11 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Тимошенко Катерина Герасимова: - / 6 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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