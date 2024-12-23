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Тимошенко Катерина Герасимова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Тимошенко Катерина Герасимова
Пол
жен
Номер записи
964
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
38
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 751
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 39
01 | Тимошенко Герасим Прокофиев: 34 / 42 | Крестьянин - Глава
02 | Тимошенко Аким Герасимов: 7 / 15 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Тимошенко Александр Герасимов: - / 3 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Тимошенко Елизавета Маркова: - / 42 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Тимошенко Катерина Герасимова: - / 17 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Тимошенко Настасья Герасимова: - / 13 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Тимошенко Прасковья Герасимова: - / 11 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Тимошенко Катерина Герасимова: - / 6 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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