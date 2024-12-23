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Тимошенко Герасим Прокофиев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Тимошенко Герасим Прокофиев
Пол
муж
Номер записи
957
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
38
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 750 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 39
01 | Тимошенко Герасим Прокофиев: 34 / 42 | Крестьянин - Глава
02 | Тимошенко Аким Герасимов: 7 / 15 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Тимошенко Александр Герасимов: - / 3 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Тимошенко Елизавета Маркова: - / 42 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Тимошенко Катерина Герасимова: - / 17 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Тимошенко Настасья Герасимова: - / 13 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Тимошенко Прасковья Герасимова: - / 11 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Тимошенко Катерина Герасимова: - / 6 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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