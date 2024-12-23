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Серяченко Степан Прохоров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Серяченко Степан Прохоров
Пол
муж
Номер записи
946
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
37
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 749 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 37
01 | Серяченко Прохор Иванов: 52 / - | Крестьянин - Глава
02 | Серяченко Степан Прохоров: 22 / 30 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Серяченко Козьма Степанов: 3 / 11 | Крестьянин - Сын Степана [2]
04 | Серяченко Наталья Максимова: - / 32 | Крестьянин - Жена Степана [2]
05 | Серяченко Надежда Степанова: - / 9 | Крестьянин - Дочь Степана [2]
06 | Серяченко Варвара Степанова: - / 6 | Крестьянин - Дочь Степана [2]
07 | Серяченко Наталья Степанова: - / 4 | Крестьянин - Дочь Степана [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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