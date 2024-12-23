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Шишкин Анисим

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шишкин Анисим
Пол
муж
Номер записи
942
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
36
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Внук главы [1]
Год рождения вычисленный
1858
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 749 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 36
01 | Шишкин Андрей Тимофеев: 45 / 53 | Крестьянин - Глава
02 | Шишкин Кирила Андреев: 9 / 17 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Шишкин Анисим: - / 0 | Крестьянин - Внук главы [1]
04 | Шишкина Прасковья Яковлева: - / 53 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Шишкина Мотрона Андреева: - / 29 | Крестьянин - Дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
возраст 2 месяца, Андрея Тимофеева внук незаконнорожденный дочерью его Мотроною
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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