Шишкин Анисим
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Шишкин Анисим
- Пол
- муж
- Номер записи
- 942
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 36
- Двор / Семья
- 36
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Внук главы [1]
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 749 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 36
01 | Шишкин Андрей Тимофеев: 45 / 53 | Крестьянин - Глава
02 | Шишкин Кирила Андреев: 9 / 17 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Шишкин Анисим: - / 0 | Крестьянин - Внук главы [1]
04 | Шишкина Прасковья Яковлева: - / 53 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Шишкина Мотрона Андреева: - / 29 | Крестьянин - Дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- возраст 2 месяца, Андрея Тимофеева внук незаконнорожденный дочерью его Мотроною
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.