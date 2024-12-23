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Шишкин Андрей Тимофеев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шишкин Андрей Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
940
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
36
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 749 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 36
01 | Шишкин Андрей Тимофеев: 45 / 53 | Крестьянин - Глава
02 | Шишкин Кирила Андреев: 9 / 17 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Шишкин Анисим: - / 0 | Крестьянин - Внук главы [1]
04 | Шишкина Прасковья Яковлева: - / 53 | Крестьянин - Жена главы [1]
05 | Шишкина Мотрона Андреева: - / 29 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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