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Шишкина Васса Сергеева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шишкина Васса Сергеева
Пол
жен
Номер записи
937
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
35
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Жена Евдокима [2]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 749
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 35
01 | Шишкин Семен Тимофеев: 32 / 40 | Крестьянин - Глава
02 | Шишкин Евдоким Семенов: 13 / 21 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Шишкин Игнат Евдокимов: - / 0 | Крестьянин - Сын Евдокима [2]
04 | Шишкин Степан Тимофеев: 25 / 33 | Крестьянин - Брат главы [1]
05 | Шишкин Степан Степанов: - / 1 | Крестьянин - Сын Степана [4]
06 | Шишкина Наталья Семенова: - / 40 | Крестьянин - Жена главы [1]
07 | Шишкина Васса Сергеева: - / 21 | Крестьянин - Жена Евдокима [2]
08 | Шишкина Ефросинья Семенова: - / 35 | Крестьянин - Жена Степана [4]
09 | Шишкина Евдокия Степанова: - / 13 | Крестьянин - Дочь Степана [4]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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