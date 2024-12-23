Шишкин Семен Тимофеев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Шишкин Семен Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 931
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 35
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 32
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1818
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 748 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 35
01 | Шишкин Семен Тимофеев: 32 / 40 | Крестьянин - Глава
02 | Шишкин Евдоким Семенов: 13 / 21 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Шишкин Игнат Евдокимов: - / 0 | Крестьянин - Сын Евдокима [2]
04 | Шишкин Степан Тимофеев: 25 / 33 | Крестьянин - Брат главы [1]
05 | Шишкин Степан Степанов: - / 1 | Крестьянин - Сын Степана [4]
06 | Шишкина Наталья Семенова: - / 40 | Крестьянин - Жена главы [1]
07 | Шишкина Васса Сергеева: - / 21 | Крестьянин - Жена Евдокима [2]
08 | Шишкина Ефросинья Семенова: - / 35 | Крестьянин - Жена Степана [4]
09 | Шишкина Евдокия Степанова: - / 13 | Крестьянин - Дочь Степана [4]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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