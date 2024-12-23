Несолоный Моисей Данилов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Несолоный Моисей Данилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 920
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 33
- Двор / Семья
- 33
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 748 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 33
01 | Несолоный Данила Степанов: 45 / 53 | Крестьянин - Глава
02 | Несолоный Степан Данилов: 16 / 24 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Несолоный Прокофий Степанов: - / 0 | Крестьянин - Сын Степана [2]
04 | Несолоный Егор Данилов: 13 / 21 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Несолоный Андрей Данилов: 6 / 14 | Крестьянин - Сын главы [1]
06 | Несолоный Моисей Данилов: 3 / 11 | Крестьянин - Сын главы [1]
07 | Несолоный Гаврила Данилов: 1,5 / 9,5 | Крестьянин - Сын главы [1]
08 | Несолоный Михайла Данилов: - / 4 | Крестьянин - Сын главы [1]
09 | Несолоная Аграфена Никитина: - / 49 | Крестьянин - Жена главы [1]
10 | Несолоная Анна Савельева: - / 24 | Крестьянин - Жена Степана [2]
11 | Несолоная Пелагия Степанова: - / 1 | Крестьянин - Дочь Степана [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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