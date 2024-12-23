Несолоный Егор Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНесолоный Егор Данилов

Несолоный Егор Данилов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Несолоный Егор Данилов
Пол
муж
Номер записи
918
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
33
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 748 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 33
01 | Несолоный Данила Степанов: 45 / 53 | Крестьянин - Глава
02 | Несолоный Степан Данилов: 16 / 24 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Несолоный Прокофий Степанов: - / 0 | Крестьянин - Сын Степана [2]
04 | Несолоный Егор Данилов: 13 / 21 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Несолоный Андрей Данилов: 6 / 14 | Крестьянин - Сын главы [1]
06 | Несолоный Моисей Данилов: 3 / 11 | Крестьянин - Сын главы [1]
07 | Несолоный Гаврила Данилов: 1,5 / 9,5 | Крестьянин - Сын главы [1]
08 | Несолоный Михайла Данилов: - / 4 | Крестьянин - Сын главы [1]
09 | Несолоная Аграфена Никитина: - / 49 | Крестьянин - Жена главы [1]
10 | Несолоная Анна Савельева: - / 24 | Крестьянин - Жена Степана [2]
11 | Несолоная Пелагия Степанова: - / 1 | Крестьянин - Дочь Степана [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.