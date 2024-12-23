Гриенко Иван Филимонов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Гриенко Иван Филимонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 908
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 32
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- Племянник главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 747 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 32
01 | Гриенко Назар Федоров: 29 / 37 | Крестьянин - Глава
02 | Гриенко Петр Назаров: 4 / 12 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Гриенко Всеволод Назаров: - / 1 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Гриенко Ефим Федоров: 25 / 33 | Крестьянин - Брат главы [1]
05 | Гриенко Филимон Федоров: 22 / - | Крестьянин - Брат главы [1]
06 | Гриенко Леонтий Федоров: 13 / 21 | Крестьянин - Брат главы [1]
07 | Гриенко Сергей Леонтиев: - / 0,5 | Крестьянин - Сын Леонтия [6]
08 | Гриенко Иван Филимонов: - / 4 | Крестьянин - Племянник главы [1]
09 | Гриенко Татьяна Леонтьева: - / 59 | Крестьянин - Мать главы [1]
10 | Гриенко Пелагия Матвеева: - / 36 | Крестьянин - Жена главы [1]
11 | Гриенко Варвара Назарова: - / 10 | Крестьянин - Дочь главы [1]
12 | Гриенко Александра Петрова: - / 32 | Крестьянин - Жена Ефима [4]
13 | Гриенко Ефимья Алексеева: - / 21 | Крестьянин - Жена Леонтия [6]
14 | Гриенко Марина Филимонова: - / 8 | Крестьянин - Племянница главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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