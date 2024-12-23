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Гриенко Ефим Федоров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Гриенко Ефим Федоров
Пол
муж
Номер записи
904
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
32
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 747 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 32
01 | Гриенко Назар Федоров: 29 / 37 | Крестьянин - Глава
02 | Гриенко Петр Назаров: 4 / 12 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Гриенко Всеволод Назаров: - / 1 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Гриенко Ефим Федоров: 25 / 33 | Крестьянин - Брат главы [1]
05 | Гриенко Филимон Федоров: 22 / - | Крестьянин - Брат главы [1]
06 | Гриенко Леонтий Федоров: 13 / 21 | Крестьянин - Брат главы [1]
07 | Гриенко Сергей Леонтиев: - / 0,5 | Крестьянин - Сын Леонтия [6]
08 | Гриенко Иван Филимонов: - / 4 | Крестьянин - Племянник главы [1]
09 | Гриенко Татьяна Леонтьева: - / 59 | Крестьянин - Мать главы [1]
10 | Гриенко Пелагия Матвеева: - / 36 | Крестьянин - Жена главы [1]
11 | Гриенко Варвара Назарова: - / 10 | Крестьянин - Дочь главы [1]
12 | Гриенко Александра Петрова: - / 32 | Крестьянин - Жена Ефима [4]
13 | Гриенко Ефимья Алексеева: - / 21 | Крестьянин - Жена Леонтия [6]
14 | Гриенко Марина Филимонова: - / 8 | Крестьянин - Племянница главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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