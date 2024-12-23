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Грищенко Абрам Яковлев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Грищенко Абрам Яковлев
Пол
муж
Номер записи
898
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
31
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 747 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 31
01 | Грищенко Яков Назарова: 26 / 34 | Крестьянин - Глава
02 | Грищенко Абрам Яковлев: - / 7 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Грищенко Прасковья Денисова: - / 33 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Грищенко Настасья Яковлева: - / 3 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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