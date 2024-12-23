Коржов Данила Кондратов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Коржов Данила Кондратов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 893
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 30
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 747 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 30
01 | Коржов Кондрат Матвеев: 35 / 43 | Крестьянин - Глава
02 | Коржов Данила Кондратов: 13 / 21 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Коржова Татьяна Кондратова: - / 16 | Крестьянин - Дочь главы [1]
04 | Коржова Авдотья Кондратова: - / 8 | Крестьянин - Дочь главы [1]
05 | Коржова Аграфена Кондратова: - / 10 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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