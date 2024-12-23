Мазник Катерина Дмитриева
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Мазник Катерина Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 890
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 29
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Жена Василия [2]
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 748
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 29
01 | Мазник Прокофий Михайлов: 52 / 60 | Крестьянин - Глава
02 | Мазник Василий Прокофиев: 19 / 27 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Мазник Марфа Евстафиева: - / 55 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Мазник Катерина Дмитриева: - / 27 | Крестьянин - Жена Василия [2]
05 | Мазник Настасья Василиева: - / 1 | Крестьянин - Дочь Василия [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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