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Мазник Василий Прокофиев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Мазник Василий Прокофиев
Пол
муж
Номер записи
888
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
29
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 747 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 29
01 | Мазник Прокофий Михайлов: 52 / 60 | Крестьянин - Глава
02 | Мазник Василий Прокофиев: 19 / 27 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Мазник Марфа Евстафиева: - / 55 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Мазник Катерина Дмитриева: - / 27 | Крестьянин - Жена Василия [2]
05 | Мазник Настасья Василиева: - / 1 | Крестьянин - Дочь Василия [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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