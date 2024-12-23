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Шишкина Наталья Ефимова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шишкина Наталья Ефимова
Пол
жен
Номер записи
886
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
28
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Дочь Ефима [2]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 747
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 28
01 | Шишкин Григорий Сергеев: 47 / 55 | Крестьянин - Глава
02 | Шишкин Ефим Григориев: 24 / 32 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Шишкин Ефим 2-й Григориев: 19 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Шишкин Мирон Григориев: 12 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Шишкина Федосья Яковлева: - / 50 | Крестьянин - Жена главы [1]
06 | Шишкина Федосья Андреева: - / 33 | Крестьянин - Жена Ефима [2]
07 | Шишкина Наталья Ефимова: - / 1 | Крестьянин - Дочь Ефима [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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