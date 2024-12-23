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Шишкин Мирон Григориев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шишкин Мирон Григориев
Пол
муж
Номер записи
883
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
28
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
12
Причина выбытия
умер
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1838
Год смерти
1855
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 746 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 28
01 | Шишкин Григорий Сергеев: 47 / 55 | Крестьянин - Глава
02 | Шишкин Ефим Григориев: 24 / 32 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Шишкин Ефим 2-й Григориев: 19 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Шишкин Мирон Григориев: 12 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Шишкина Федосья Яковлева: - / 50 | Крестьянин - Жена главы [1]
06 | Шишкина Федосья Андреева: - / 33 | Крестьянин - Жена Ефима [2]
07 | Шишкина Наталья Ефимова: - / 1 | Крестьянин - Дочь Ефима [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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