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Несолоный Степан Степанов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Несолоный Степан Степанов
Пол
муж
Номер записи
874
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
27
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 746 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 27
01 | Несолоный Степан Степанов: 36 / 44 | Крестьянин - Глава
02 | Несолоный Николай Степанов: 14 / 22 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Несолоный Иван Николаев: - / 0,5 | Крестьянин - Сын Николая [2]
04 | Несолоный Иван Степанов: 5 / 13 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Несолоная Мотрона Филипова: - / 43 | Крестьянин - Жена главы [1]
06 | Несолоная Анна Платонова: - / 21 | Крестьянин - Жена Николая [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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