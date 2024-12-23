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Колесникова Аксинья Степанова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Колесникова Аксинья Степанова
Пол
жен
Номер записи
871
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
26
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Жена Козьмы [2]
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 747
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 26
01 | Колесников Петр Евстафиев: 60 / - | Крестьянин - Глава
02 | Колесников Козьма Петров: 39 / 47 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Колесников Марко Козьмин: 14 / 22 | Крестьянин - Сын Козьмы [2]
04 | Колесников Тарас Козьмин: 7 / 15 | Крестьянин - Сын Козьмы [2]
05 | Колесникова Аксинья Степанова: - / 46 | Крестьянин - Жена Козьмы [2]
06 | Колесникова Акулина Козьмина: - / 16 | Крестьянин - Дочь Кузьмы [2]
07 | Колесникова Марья Емельянова: - / 21 | Крестьянин - Жена Марка [3]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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