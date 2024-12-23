Гриенко Катерина Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриенко Катерина Кирилова

Гриенко Катерина Кирилова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Гриенко Катерина Кирилова
Пол
жен
Номер записи
863
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
25
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 747
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 25
01 | Гриенко Кирил Федоров: 31 / 39 | Крестьянин - Глава
02 | Гриенко Наталья Гордеева: - / 37 | Крестьянин - Жена главы [1]
03 | Гриенко Влас Кирилов: 3 / 11 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Гриенко Андрей Кирилов: - / 3 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Гриенко Катерина Кирилова: - / 17 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Гриенко Татьяна Кирилова: - / 9 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Гриенко Анна Кирилова: - / 5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Гриенко Марья Кирилова: - / 0 | Крестьянин - Дочь главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.