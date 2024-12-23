Сильченко Григорий Иванов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Сильченко Григорий Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 855
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 24
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Брат главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 745 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 24
01 | Сильченко Андрей Иванов: 34 / 42 | Крестьянин - Глава
02 | Сильченко Сергей Андреев: 11 / 19 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Сильченко Василий Андреев: - / 3 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Сильченко Григорий Иванов: 23 / - | Крестьянин - Брат главы [1]
05 | Сильченко Елена Федорова: - / 28 | Крестьянин - Жена главы (2-я) [1]
06 | Сильченко Евдокия Андреева: - / 4 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Сильченко Акулина Андреева: - / 0,5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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