Шишкина Елена 2-я Павлова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Шишкина Елена 2-я Павлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 851
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 23
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 746
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 23
01 | Шишкин Павел Тимофеев: 29 / 37 | Крестьянин - Глава
02 | Шишкин Петр Павлов: 1 месяц / 8 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Шишкина Татьяна Моисеева: - / 37 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Шишкина Татьяна Павлова: - / 14 | Крестьянин - Дочь главы [1]
05 | Шишкина Степанида Павлова: - / 11 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Шишкина Елена Павлова: - / 4 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Шишкина Елена 2-я Павлова: - / 3 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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