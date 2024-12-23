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Шишкина Елена 2-я Павлова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шишкина Елена 2-я Павлова
Пол
жен
Номер записи
851
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
23
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1855
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 746
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 23
01 | Шишкин Павел Тимофеев: 29 / 37 | Крестьянин - Глава
02 | Шишкин Петр Павлов: 1 месяц / 8 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Шишкина Татьяна Моисеева: - / 37 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Шишкина Татьяна Павлова: - / 14 | Крестьянин - Дочь главы [1]
05 | Шишкина Степанида Павлова: - / 11 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Шишкина Елена Павлова: - / 4 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Шишкина Елена 2-я Павлова: - / 3 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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