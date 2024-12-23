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Шишкин Павел Тимофеев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шишкин Павел Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
845
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
23
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 745 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 23
01 | Шишкин Павел Тимофеев: 29 / 37 | Крестьянин - Глава
02 | Шишкин Петр Павлов: 1 месяц / 8 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Шишкина Татьяна Моисеева: - / 37 | Крестьянин - Жена главы [1]
04 | Шишкина Татьяна Павлова: - / 14 | Крестьянин - Дочь главы [1]
05 | Шишкина Степанида Павлова: - / 11 | Крестьянин - Дочь главы [1]
06 | Шишкина Елена Павлова: - / 4 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Шишкина Елена 2-я Павлова: - / 3 | Крестьянин - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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