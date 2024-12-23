Зачепейко Емельян Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗачепейко Емельян Петров

Зачепейко Емельян Петров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Зачепейко Емельян Петров
Пол
муж
Номер записи
830
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
20
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 744 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 20
01 | Зачепейко Андрей Петров: 32 / 40 | Крестьянин - Глава
02 | Зачепейко Емельян Петров: 29 / 37 | Крестьянин - Брат главы [1]
03 | Зачепейко Филип Емельянов: - / 1 | Крестьянин - Сын Емельяна [2]
04 | Зачепейко Тимофей Петров: 13 / 21 | Крестьянин - Брат главы [1]
05 | Зачепейко Георгий Тимофеев: - / 0 | Крестьянин - Сын Тимофея [4]
06 | Зачепейко Прасковья Осипова: - / 40 | Крестьянин - Жена главы [1]
07 | Зачепейко Марья Андреева: - / 9,5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Зачепейко Марина Андреева: - / 3 | Крестьянин - Дочь главы [1]
09 | Зачепейко Устинья Александрова: - / 33 | Крестьянин - Жена Емельяна [2]
10 | Зачепейко Наталья Данилова: - / 19 | Крестьянин - Жена Тимофея [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.