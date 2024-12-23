Зачепейко Емельян Петров
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Зачепейко Емельян Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 830
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 20
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Брат главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 29
- Возраст по текущей РС
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 744 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 20
01 | Зачепейко Андрей Петров: 32 / 40 | Крестьянин - Глава
02 | Зачепейко Емельян Петров: 29 / 37 | Крестьянин - Брат главы [1]
03 | Зачепейко Филип Емельянов: - / 1 | Крестьянин - Сын Емельяна [2]
04 | Зачепейко Тимофей Петров: 13 / 21 | Крестьянин - Брат главы [1]
05 | Зачепейко Георгий Тимофеев: - / 0 | Крестьянин - Сын Тимофея [4]
06 | Зачепейко Прасковья Осипова: - / 40 | Крестьянин - Жена главы [1]
07 | Зачепейко Марья Андреева: - / 9,5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Зачепейко Марина Андреева: - / 3 | Крестьянин - Дочь главы [1]
09 | Зачепейко Устинья Александрова: - / 33 | Крестьянин - Жена Емельяна [2]
10 | Зачепейко Наталья Данилова: - / 19 | Крестьянин - Жена Тимофея [4]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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