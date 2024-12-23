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Гончаренко Маланья Кононова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Гончаренко Маланья Кононова
Пол
жен
Номер записи
827
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 745
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 19
01 | Гончаренко Конон Андреев: 23 / 31 | Крестьянин - Глава
02 | Гончаренко Михайла Кононов: - / 1 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Гончаренко Федор Кононов: - / 1 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Зачепейко Петр Андреев: 6 / 14 | Крестьянин - Пасынок главы [1]
05 | Гончаренко Арина Мойсеева: - / 40 | Крестьянин - Жена главы [1]
06 | Гончаренко Мотрона Кононова: - / 7 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Гончаренко Марья Кононова: - / 5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Гончаренко Маланья Кононова: - / 4 | Крестьянин - Дочь главы [1]
09 | Зачепейко Татьяна Андреева: - / 17 | Крестьянин - Падчерица главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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