Зачепейко Петр Андреев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Зачепейко Петр Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 823
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 19
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Пасынок главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 744 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 19
01 | Гончаренко Конон Андреев: 23 / 31 | Крестьянин - Глава
02 | Гончаренко Михайла Кононов: - / 1 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Гончаренко Федор Кононов: - / 1 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Зачепейко Петр Андреев: 6 / 14 | Крестьянин - Пасынок главы [1]
05 | Гончаренко Арина Мойсеева: - / 40 | Крестьянин - Жена главы [1]
06 | Гончаренко Мотрона Кононова: - / 7 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Гончаренко Марья Кононова: - / 5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Гончаренко Маланья Кононова: - / 4 | Крестьянин - Дочь главы [1]
09 | Зачепейко Татьяна Андреева: - / 17 | Крестьянин - Падчерица главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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