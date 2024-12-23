Гончаренко Конон Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Конон Андреев

Гончаренко Конон Андреев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Гончаренко Конон Андреев
Пол
муж
Номер записи
820
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 744 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 19
01 | Гончаренко Конон Андреев: 23 / 31 | Крестьянин - Глава
02 | Гончаренко Михайла Кононов: - / 1 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Гончаренко Федор Кононов: - / 1 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Зачепейко Петр Андреев: 6 / 14 | Крестьянин - Пасынок главы [1]
05 | Гончаренко Арина Мойсеева: - / 40 | Крестьянин - Жена главы [1]
06 | Гончаренко Мотрона Кононова: - / 7 | Крестьянин - Дочь главы [1]
07 | Гончаренко Марья Кононова: - / 5 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Гончаренко Маланья Кононова: - / 4 | Крестьянин - Дочь главы [1]
09 | Зачепейко Татьяна Андреева: - / 17 | Крестьянин - Падчерица главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.