Руденко Осип Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуденко Осип Тимофеев

Руденко Осип Тимофеев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Руденко Осип Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
816
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
18
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын Тимофея [2]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 744 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 18
01 | Руденко Василий Григорьев: 54 / - | Крестьянин - Глава
02 | Руденко Тимофей Васильев: 29 / 37 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Руденко Осип Тимофеев: 1 / 9 | Крестьянин - Сын Тимофея [2]
04 | Руденко Андрей Васильев: 13 / 21 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Руденко Евгения Петрова: - / 36 | Крестьянин - Жена Тимофея [2]
06 | Руденко Елизавета Тимофеева: - / 1 | Крестьянин - Дочь Тимофея [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.