Руденко Осип Тимофеев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Руденко Осип Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 816
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 18
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Сын Тимофея [2]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 744 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 18
01 | Руденко Василий Григорьев: 54 / - | Крестьянин - Глава
02 | Руденко Тимофей Васильев: 29 / 37 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Руденко Осип Тимофеев: 1 / 9 | Крестьянин - Сын Тимофея [2]
04 | Руденко Андрей Васильев: 13 / 21 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Руденко Евгения Петрова: - / 36 | Крестьянин - Жена Тимофея [2]
06 | Руденко Елизавета Тимофеева: - / 1 | Крестьянин - Дочь Тимофея [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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