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Тесленко Федот Николаев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Тесленко Федот Николаев
Пол
муж
Номер записи
808
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
16
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 743 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 16
01 | Тесленко Николай Петров: 40 / 48 | Крестьянин - Глава
02 | Тесленко Иван Николаев: 16 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Тесленко Мирон Николаев: 6 / 14 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Тесленко Федот Николаев: - / 6 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Тесленко Арина Александрова: - / 47 | Крестьянин - Жена главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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