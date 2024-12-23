Тесленко Иван Николаев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Тесленко Иван Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 806
- Сословие
- Крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 16
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1852
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Год смерти
- 1852
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- х. Кувшин
- Место события
- х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 743 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 16
01 | Тесленко Николай Петров: 40 / 48 | Крестьянин - Глава
02 | Тесленко Иван Николаев: 16 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Тесленко Мирон Николаев: 6 / 14 | Крестьянин - Сын главы [1]
04 | Тесленко Федот Николаев: - / 6 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Тесленко Арина Александрова: - / 47 | Крестьянин - Жена главы [1]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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