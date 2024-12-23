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Коржова Арина Миронова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Коржова Арина Миронова
Пол
жен
Номер записи
802
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
15
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 744
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 15
01 | Коржов Яков Матвеев: 38 / 46 | Крестьянин - Глава
02 | Коржов Михайла Яковлев: 17 / 25 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Коржов Захар Михайлов: - / 3 | Крестьянин - Сын Михайла [2]
04 | Коржов Илья Яковлев: 6 / 14 | Крестьянин - Сын главы [1]
05 | Коржов Егор Яковлев: - / 6 | Крестьянин - Сын главы [1]
06 | Коржова Арина Миронова: - / 45 | Крестьянин - Жена главы [1]
07 | Коржова Пелагия Яковлева: - / 17 | Крестьянин - Дочь главы [1]
08 | Коржова Анна Прокофьева: - / 25 | Крестьянин - Жена Михайла [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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