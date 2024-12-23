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Череповская Татьяна Павлова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Череповская Татьяна Павлова
Пол
жен
Номер записи
795
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Мать главы [1]
Возраст по текущей РС
67
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 743
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 14
01 | Череповский Гаврила Дмитриев: 23 / 31 | Крестьянин - Глава
02 | Череповский Павел Гаврилов: 1 / 9 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Череповский Иван Ефремов: 4 / 12 | Крестьянин - Племянник главы [1]
04 | Череповская Татьяна Павлова: - / 67 | Крестьянин - Мать главы [1]
05 | Череповская Ефимья Александрова: - / 31 | Крестьянин - Жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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