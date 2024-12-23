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Кремень Марья Гаврилова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Кремень Марья Гаврилова
Пол
жен
Номер записи
790
Сословие
Крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
13
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
Жена Кирила [5]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
х. Кувшин
Место события
х. Кувшин, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 743
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: х. Кувшин
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 13
01 | Кремень Сергей Федоров: 52 / 60 | Крестьянин - Глава
02 | Кремень Кирил Сергеев: 22 / 30 | Крестьянин - Сын главы [1]
03 | Кремень Тимофей Кирилов: - / 4 | Крестьянин - Сын Кирила [2]
04 | Кремень Иван Кирилов: - / 0,5 | Крестьянин - Сын Кирила [2]
05 | Кремень Данила Сергеев: 20 / 28 | Крестьянин - Сын главы [1]
06 | Кремень Матвей Данилов: - / 6 | Крестьянин - Сын Данила [5]
07 | Кремень Павел Сергеев: 16 / - | Крестьянин - Сын главы [1]
08 | Кремень Алексей Сергеев: 11 / 19 | Крестьянин - Сын главы [1]
09 | Кремень Марья Иванова: - / 56 | Крестьянин - Жена главы [1]
10 | Кремень Аксинья Сергеева: - / 16 | Крестьянин - Дочь главы [1]
11 | Кремень Марья Гаврилова: - / 30 | Крестьянин - Жена Кирила [5]
12 | Кремень Евдокия Кирилова: - / 6 | Крестьянин - Дочь Кирила [5]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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